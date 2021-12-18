Son dakika haber... Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri evde incelemeler yaparken, cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıld.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle, 41329 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında oturan emekli polis memuru Ezdar Savran'dan (55) haber alamayan yakınları, adrese geldiklerinde kendisini odada yere yığılmış vaziyette hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbinin durduğu anlaşılan Savran'a müdahale ederek Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrasında adrese gelerek güvenlik şeridi çekti ve incelemelerde bulundu. Savran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ezdar Savran'ın geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Ezdar Savran'ın son olarak görev yaptığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yaklaşık 5 yıl önce emekliye ayrıldığı, önceki yıl ise memleketi olan Beyşehir ilçesine yerleştiği belirtildi. - KONYA