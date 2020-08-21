Son dakika haber... Emekli öğretmenlerden, 'hayvan dövizli' maske uyarısı Son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da bir araya gelen 3 emekli öğretmen, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir adım olan maskeye dikkat çekmek için ilginç bir farkındalığa imza attı.

ÇORUM'da bir araya gelen 3 emekli öğretmen, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir adım olan maskeye dikkat çekmek için ilginç bir farkındalığa imza attı. Maske takan inek, eşek ve ayı resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıyan emekli eğitimciler, maske takılması çağrısında bulundu.

Çorum'da yaşayan emekli öğretmenler Ekrem Özumar (65), Suat Karakeçili (63) ve Mustafa Velidedeoğlu (64), koronovirüs salgınına dikkat çekmek ve önlem almayan vatandaşları uyarmak için Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerine aldıkları üzerinde 'Lütfen kurallara uyalım' 'Dünyada hiç kimse ölmesin', Kurallara uymayanları utandıralım yazılı, hayvan resimli dövizlerle maske takmayanları uyaran 3 kişi, şehrin en işlek caddelerinde yürüyerek farkındalık oluşturdu. Grup adına açıklama yapan Ekrem Özumar, "Dünyayı saran koronavirüs belası can almaya devam ediyor. Koronavirüsün önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Bizler emekli öğretmenleriz ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kurallara uymayanların zararını, bütün insanlar çekiyor. Ayrıca 65 yaş üstü insanlara yeni yaptırımlar geliyor. Yazık değil mi bu insanlara? Bu insanlar sorumsuz birkaç kişi yüzünden evlerine hapsolacak. Kurallara uymayan insanlar dışlansın. Yeter artık" dedi.

Kaynak: DHA