Son dakika haber: Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2)
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Son dakika haber: Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2)

Son dakika haber: Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIAnkara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesinin ardından, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkı Kılınç, sağlık kontrolü sonrası Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesinin ardından, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakkı Kılınç, sağlık kontrolü sonrası Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkı Kılınç işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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Son dakika haber: Emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da gözaltına alındı (2) - Haberler
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