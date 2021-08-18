Son dakika haber... Emekli çift, yangın ve sel felaketi mağdurlarına 150 bin TL bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Emekli çift, yangın ve sel felaketi mağdurlarına 150 bin TL bağışladı

Son dakika haber... Emekli çift, yangın ve sel felaketi mağdurlarına 150 bin TL bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan insani yardım...

Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan insani yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor. Aydın'da emekli bir çift kampanyaya destek olmak için 150 bin lira bağış yaptı.

Aydın Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan yardım kampanyasına Çine ilçesine bağlı Kahraman köyünde yaşayan 1938 doğumlu Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen tarafından 150 bin Türk Lirası yardım yapıldı.

Sel felaketleri bir yandan, yangınlar bir yandan ülkenin desteğe çok ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirten Özmen ailesi, ekonomik durumu uygun olan herkesin yardım etmesi gerektiğini düşündükleri için kampanyaya destek verdiklerini söylediler. Özmen çifti, "Devletimiz özveriyle çalışıyor, onlara da destek olmak istedik. İnsan insan oldukça mutlu olur. Biz de insanlığımızı yaptık" diye konuştular.

Yardımsever Özmen ailesine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kamil ve Nuray Özmen ailesi Cumhurbaşkanımızın yardım kararı çerçevesinde AFAD Başkanlığına 150 bin Türk Lirası yardımda bulunmuşlardır. Ailemizi kutluyorum, böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesini takdim ediyorum. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz" diyerek, duyarlı halkın dayanışma içinde olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Alex Teixeira Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Emekli çift, yangın ve sel felaketi mağdurlarına 150 bin TL bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:07:23. #1.15#

title