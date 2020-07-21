Son dakika haber | Emekli Abdullah amcanın üç tekerli "motor limuzini" ilgi çekiyor
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Son dakika haber | Emekli Abdullah amcanın üç tekerli "motor limuzini" ilgi çekiyor

Son dakika habere göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli Abdullah İncer'in, hurdaya ayrılan otomobillerin silindir, motor ve bazı aksamlarını toplayarak modifiye ettiği üç tekerli motosikleti, görenlerin ilgisini çekiyor.

Son dakika haber | Emekli Abdullah amcanın üç tekerli
21.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:28

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli Abdullah İncer'in, hurdaya ayrılan otomobillerin silindir, motor ve bazı aksamlarını toplayarak modifiye ettiği üç tekerli motosikleti, görenlerin ilgisini çekiyor.

Ticaretle uğraşan 59 yaşındaki İncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadan izlediği videolardan faydalanıp üç tekerli motosikletini modifiye ettiğini söyledi.

Hurdaya ayrılan otomobillerin silindir, motor, radyatör, şanzıman ve diferansiyel aksamlarını kullandığını anlatan İncer, "Tasarladığım bu motosikleti kendi imkanlarımla yaptım. Dört ileri ve geri vitesi var. Motor sesine herkes hayran. Bazıları, 'şuna bir gaz versene' diye istekte bulunuyor. Elektrik tesisatını, her şeyini yaptırdım, eksik aksamı yok." dedi.

Üç tekerlekli motosikletine "motor limuzin" adını verdiğini dile getiren İncer, şunları kaydetti:

"Görenler hayran kalıyor, limuzin olarak nitelendiriyorlar. Arkasına çeki demiri de yaptım, karavan yapıp gezmeyi planlıyorum. Hem LPG'li hem de benzinli çalışıyor. Yakıt tasarrufu sağlıyor. Üç kişi kapasitesine sahip. Keyifli ve otomobil konforunda seyahat imkanı sağlıyor. Trafiğe çıkması için araştırma yapıyorum. Bu konuda teşebbüsüm olmadı ama hobi olarak biniyorum. 'Gelin çıkaralım, sünnet çocuğu gezdirelim' diye isteyen çok. Yaklaşık 30 günde tamamladım. Motor limuzinim ile ilgili olarak satın almak isteyenler de çıktı, lakin 'ben satmak için değil, hobi ve binmek için yaptım' diyorum."

Hobi amaçlı tasarladığı motosikletinin ilçede büyük ilgi gördüğünü belirten İncer, "Hobi olarak uğraşıyorum. Sanatkarlık olduğu için tasarladım. Sanayide herhangi bir ustanın yanında çalışmadım. Kendi becerimle bunu yaptığım için mutluyum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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