Son dakika haber... Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
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Son dakika haber... Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

16.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:54
Son dakika haber... Elvan:

Son dakika haberleri: Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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