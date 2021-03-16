Son dakika haber... Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
16.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:54
Son dakika haberleri: Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır