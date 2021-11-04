Son dakika haber! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Elvan:

Son dakika ekonomi haberi: Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"

Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

 Asgari ücrette yüzde 25-30 arası artış bekleniyor! İşte masadaki zamlı maaşlar

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