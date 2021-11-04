Son dakika haber! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda...
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi: Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"
Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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