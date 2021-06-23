Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket'e (17) çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ŞANLIURFA'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket'e (17) çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Badıllı'nın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada, lise öğrencisi Elif Bereket'e kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Ali Badıllı'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada mütalaasını veren savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de yaptığı değerlendirmenin ardından Ali Badıllı'ya 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, Badıllı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.


Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

'TURKOVAC'ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu
"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz İlham Aliyev Muharrem İnce
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Elif'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:33:34. #1.14#

title