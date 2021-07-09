Son dakika haber! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Aranan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Aranan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü: Aranan 2 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi tutuklandı.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Haklarında gözaltı kararı bulunan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. Gürkan K. ile Ufuk B. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürkan K. ile Ufuk B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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