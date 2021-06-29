Son dakika haber... Elektronik kelepçeli uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Son dakika haberi... ANKARA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılan Mustafa D., uyuşturucu satarken yakalandı.

ANKARA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılan Mustafa D., uyuşturucu satarken yakalandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa D.'nin, Topçu Mahallesi 1514 Cadde'deki apartmanda, F.T ile birlikte uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Mustafa D. ile F.T.'nin bulunduğu bina takibe alındı. Polis binaya girip, 5 dakika sonra çıkan E.D.'yi üzerinde uyuşturucu madde ile yakaladı. Daha sonra Mustafa D.'nin evine gelip, dışarıya çıkan R.K., M.T. ve E.B. de gözaltına alındı. Şüpheliler, Mustafa D.'den uyuşturucu madde almak için geldiklerini itiraf etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi. Evde Mustafa D. ile F.T. gözaltına alındı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada, 205 gram esrar, 40 gram eroin ele geçirildi. Mustafa D. hakkında daha önce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Elektronik kelepçe tedbiri nedeniyle evden çıkamayan Mustafa D'ye, uyuşturucuyu arkadaşı F.T.'nin getirdiği ve birlikte sattıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz