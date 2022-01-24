Son dakika haber... Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

KİLİS'te Fıdda Daş (95), yalnız yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akıncı köyünde yalnız yaşayan Fıdda Taş, öğle saatlerinde ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra devrilen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Fıdda Taş'ın cansız bedeni bulundu.Fıdda Daş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.