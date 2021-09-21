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Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı Elektrikli bisikletle iki çocuğunu okuldan alan anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Hayat arkadaşını cenazesini morgtan alan acılı eş gözyaşlarını tutamadı Antalya'da elektrikli...

Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Elektrikli bisikletle iki çocuğunu okuldan alan anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Hayat arkadaşını cenazesini morgtan alan acılı eş gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosiklet çarptı. Kazada anne hastanede hayatını kaybederken, çocukların yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor. Hayat arkadaşının cenazesini morgtan alan acılı eş gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza dün öğleden sonra, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayatve Beratiki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay'nın, elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı. Çarpışmanın etkisiyle anne çocuklar diğer sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı. İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Sonkaya'nın acı haberi ile yıkılan yakınları Adli Tıp Kurumu bahçesinde büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemlerini bekleyen acılı eş Bülent Sonkaya'yı yakınları teselli etti. Cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabilen Bülent Sonkaya, eşinin tabutuna gözyaşları içinde baktı. Ebru Sonkaya'nın cenazesinin Varsak mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasın yansıdı. Görüntülerde yerdeki yaralıların başındaki insanlar ve ambulans görüldü.

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı

Son dakika haberleri | Okul dönüşü kahreden kaza anneyi çocuklarından ayırdı
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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