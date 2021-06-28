Son dakika haber: Elektrik malzeme deposunda yangın

Son dakika haberlerine göre Ordu'da elektrik sarf malzemeleri üreten bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'da elektrik sarf malzemeleri üreten bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik sarf malzemeleri üzerine üretim yapan bir iş yerinin depo kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, polis ve tedbir amaçlı 112 acil ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında, malzemelerin bir kısmında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı