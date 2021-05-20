Son dakika haber! Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor

Son dakika haber! Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Devrek'te bir sokakta bulunan dış mekan elektrik dağıtım kutusu ölüm tehlikesi saçıyor.

Devrek'te bir sokakta bulunan dış mekan elektrik dağıtım kutusu ölüm tehlikesi saçıyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ağalara Mahallesi Sahil Sokakta bulunan dış mekan elektrik dağıtım kutusu ölüm tehlikesi saçıyor.

Sahil Sokaktaki anayolun yanına kurulan ve özellikle de çocukların oyun oynadıkları alanı kapsayan elektrik dağıtım kutusunun bir kaidenin üzerine oturtulmuş olması ve zamanla kaideden ayrılarak düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalması vatandaşları ve özellikle de çocukları tedirgin ediyor.

Yetkililere konunun hassasiyetini ifade ettiklerini söyleyen vatandaşlar," İlgili ihbar hattını arayarak ilgililere durumu izah ettik. Elektrik kutusunun oturtulduğu kaideden adeta ayrılmış ve devrilme tehlikesi bulunduğunu, özellikle de çocukların oyun oynadıkları alanı kapsadığı için adeta ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımızı ifade ettik. Oyun esnasında çocuklar yaslansalar veya elleri ile dayanmış olsalar anında yıkılır ve Allah korusun cereyana kapılmaları içten bile değil. Eğer devrilirse ve can yanarsa bunun hesabını kimse veremez ilgililerin acilen konuyla el atmaları ve sorunu çözmelerini istiyoruz" diye konuştular - ZONGULDAK

Son dakika haber! Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Koca: 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale...
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Pınar Altuğ Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Elektrik kutusu ölüme davetiye çıkartıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:42:27. #1.16#

title