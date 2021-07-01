Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADANA'da 6 apartman, bir iş yeri ve 2 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen Abdülkadir Düzgün (34), polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da 6 apartman, bir iş yeri ve 2 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen Abdülkadir Düzgün (34), polisin operasyonuyla yakalandı. Şapka ile yüzünü gizleyen, parmak izi bırakmamak için eldiven takan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden 6 apartmandan kablo, bir iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, 2 araçtan 2 bin lira ile 12 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelinin Abdülkadir Düzgün (34) olduğunu tespit etti. Düzgün'ün, hırsızlık olaylarında şapka ile yüzünü gizlediği, parmak izi bırakmamak için de eldiven taktığı belirlendi. Görüntülerde, Düzgün'ün girdiği bir apartman bahçesindeki otomobilin torpidosundaki 2 bin lirayı, başka bir apartmanın bodrum katından çaldığı kabloları çuvalla taşıdığı görüldü.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polis, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Düzgün, kaçmaya çalıştı. Polis, kısa süreli kovalamacayla Düzgün'ü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Düzgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI
Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | ELDİVENLİ, ŞAPKALI HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:44:35. #1.16#

title