Son dakika haber! Elazığ merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Elazığ merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Elazığ merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak faizle işlem yaptıkları ve bunun karşılığında da yaklaşık olarak yüzde 10 pay aldıkları öne sürülen şahıslara yönelik, Elazığ merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Gaziantep'te 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden M.A. (43), Y.Ş. (43) ve H.A. (42) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

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Son dakika haberi... Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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