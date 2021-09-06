Son dakika haber... Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu Pandemi nedeni ile uzun bir süre ara verilen yüz yüze eğitimin bugün başlaması ile birlikte Elazığ'da İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.