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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünden inen İ.T'nin elinde bulunan boyun yastığı içinde 207 gram metamfetamin, bekçilerin şüphe üzerinde durdurdukları S.E'nin üzerinde de 13 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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