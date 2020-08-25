Son dakika haber: Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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Son dakika haber: Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralıELAZIĞ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

25.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:50

Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

ELAZIĞ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Aygün'ün kullandığı 80 FA 856 plakalı otomobil, Mehmet Bahçecioğlu yönetimindeki 23 BY 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu sırada kazanın ardından duramayan M.A.'nın kullandığı 42 DVK 18 plakalı otomobil, Aygün'ün otomobiline çarptı. Kazada, sürücü M.A. ile otomobilindeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalel

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Son dakika haber: Elazığ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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