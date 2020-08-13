Son dakika haber... Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor! Canlı aktarıyoruz..

Son dakika haber... Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

Son dakika haberi: Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik İl Pandemi Kurulunca yeni tedbirler alındı.

Son dakika haber... Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı
13.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:48

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik İl Pandemi Kurulunca yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan kurul, Kovid­-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tedbirler aldı.

Bu çerçevede, maske takma, toplu alanlar ve mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılarak, alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösterenler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınıp evlerine teslim edilmesi, izolasyon süreçlerinin evde izlenmesi, Salgın Denetim Merkezinin ivedilikle kurularak faaliyetlerine başlamasına karar verildi.

Diyarbakır'da artan vakalar nedeniyle Hazar Gölü ve çevresine giriş ve çıkışların kısıtlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının da karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarama Test Merkezi sayısının artırılması ve her vatandaşın hizmet alacağı mesafede kurulmasına özen gösterilmesi, ihlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması, denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesi, izolasyonda olan şüpheli vakalara uymaları gereken kuralların maddeler halinde bildirilmesi, izolasyona tabi kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyup uymadığının vali yardımcısı, kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi, 'filyasyon çalışmaları takip kurulları' oluşturularak ekiplerin çalışmalarını hızlandırmak için ilgililer tarafından desteklenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 3. Sayfa
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Magazin
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada 3. Sayfa
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Hande Erçel Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Bakan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 18:48:07. #1.15#
title