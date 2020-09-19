Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haberi... ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Harput Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda 500 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA