Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberi... ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
19.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:56
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Harput Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda 500 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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Kaynak: DHA