Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler A.A. (51) ile T.T'nin (45) Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Bingöl'den otomobil ile hareket eden şüphelileri takibe alarak kent sınırları içerisinde durdukları araçta yaptıkları aramada 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen