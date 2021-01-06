Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

06.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:52
Son dakika haber | Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler A.A. (51) ile T.T'nin (45) Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Bingöl'den otomobil ile hareket eden şüphelileri takibe alarak kent sınırları içerisinde durdukları araçta yaptıkları aramada 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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