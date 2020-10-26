Son dakika haber! Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

26.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:54
Son dakika haber! Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde şüpheli görülen bir kişinin üst aramasında 62 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada ise 138 gram kokain ele geçirdi, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde ve ikametlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca bir otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunurken, araçta bulunan 4 şüpheli ile bunlardan uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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