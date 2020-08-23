Son dakika haber... Elazığ'da trafoda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi 1. Harput Caddesi'nde bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi.

O sırada olay yerinden geçen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın patlamanın şiddeti yere düşerek hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafo etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kadının tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA