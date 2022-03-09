Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Haberler

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Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YB 3411 plakalı otomobil, etkili olan kar yağışı sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralanırken biri ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Karakoçan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Otomobil, Elazığ, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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