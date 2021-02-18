Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
18.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:28
Bir son dakika haberine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Sürücü yönetimindeki sebze ve meyve yüklü 23 K 0011 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolu 45. kilometresi Şahsuvar köyü mevkisinde, aynı istikamette giden Hasan Yıldız idaresindeki 14 GJ 388 plakalı tıra arkadan çarparak yan yattı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yan yatan tırdan yola saçılan sebze ve meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk