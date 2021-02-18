Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

18.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:28
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa Sürücü yönetimindeki sebze ve meyve yüklü 23 K 0011 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolu 45. kilometresi Şahsuvar köyü mevkisinde, aynı istikamette giden Hasan Yıldız idaresindeki 14 GJ 388 plakalı tıra arkadan çarparak yan yattı.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yan yatan tırdan yola saçılan sebze ve meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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