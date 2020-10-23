Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı

23.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:42
Son dakika haber! Elazığ'da

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapılmasının önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 8 gram toz esrar, uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. ve İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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