Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan Misland tesislerinde S.D. ile İ.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, yanında getirdiği tabancayla S.D'ye ateş ederek yaraladı.

S.D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından İ.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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