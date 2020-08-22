Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
22.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:08

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki grup silahla birbirlerine ateş etti. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen O.G. C.B. ve M.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı 'cinayete teşebbüsle eşdeğer' olarak tanımladı
Bilim Kurulu Üyesi Tufan, maskesiz düğünlere katılmayı "cinayete teşebbüsle eşdeğer" olarak tanımladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla İzmir Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 17:23:04. #1.15#
title