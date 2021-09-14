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Son dakika haber: Elazığ'da silahını temizleyen şahıs kazara kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Elazığ'da silahını temizleyen şahıs kazara kendini vurdu

Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir vatandaş silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir vatandaş silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. isimli vatandaş, evinde silahını temizlerken, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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