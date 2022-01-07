Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da jandarma ekiplerinin, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı aldı. Olayla ilgili kent genelinde operasyon başlatan ekipler, iki şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekiplerinin şüphelilere yönelik başlattığı operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ile 17 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title