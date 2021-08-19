Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayolda karşıya geçmeye çalışan Ebubekir Ayaz'a, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruştura başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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