Son dakika haber | Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre,merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde boş bir arazide kuzu kuyuya düştü.Kuzunun sesini duyan çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kuzu yaklaşık 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla kurtarıldı.

Sahibine teslim edilen kuzunun kurtarılma anlarına şahit olan çocukların mutluluğu ise fotoğraf karesine yansıdı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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