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Son dakika haber | Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Son dakika gündem haberi: Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
21.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:40

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kentin işlek cadde ve sokaklardaki iş yerleri, çay bahçeleri ve alışveriş alanlarından oluşan 65 noktada ekipler, sürücü, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Konuya ilişkin anons yapan ekipler, vatandaşlara broşür dağıttı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, "Polis halk ilişkisi içinde vatandaşlarımızın da büyük gayretleri ile bu mücadeleden galip olarak ayrılacağımızı ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gerek toplu taşımada gerek dışarıda muhakkak suretle maske takmalarını aynı şekilde sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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