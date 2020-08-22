Son dakika haber! Elazığ'da korkutan yangın...40 dönüm otluk alan kül oldu Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın.

Elazığ'da korkutan yangın...40 dönüm otluk alan kül oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kırsal alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında, 40 dönüm otluk alan kül oldu.

Olay, Sivrice ilçesi Güney Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın,kuru otlar ve rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatten fazla süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, 40 dönüm otluk alanın kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA