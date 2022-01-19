Son dakika haber | Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı - Haberler
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Son dakika haber | Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Son dakika haber | Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren kar nedeniyle Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yolunda 5 kişi araçta mahsur kaldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişiler yol kontrol noktasına getirilerek ısınmaları sağlandıktan sonra evlerine bırakıldı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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