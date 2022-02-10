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Son dakika haber! Elazığ'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Elazığ'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri... Elazığ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 40 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 40 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki üretip satanlara yönelik denetimleri aralıksız sürülüyor. Bu kapsamda bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaşan jandarma, tespit edilen şüpheliyi takibe alarak evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 40 litre etil alkol geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak İçki, Jandarma, Elazığ, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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