Son dakika haber | Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı
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Son dakika haber | Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

Son dakika haber: Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde kırsalında devriye görevi yürütürken yol kenarında hareketsiz yatan kartalı fark etti.

Ekipler yaramı olduğunu tespit ettikleri kartalı tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Kartal tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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