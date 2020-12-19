Jandarmadan öğrencilere EBA'dan trafik eğitimi

Jandarma ekiplerinin eğitim vermesi Elazığ'da jandarmadan öğrencilere EBA'dan trafik eğitimi ELAZIĞ (AA - Elazığ'da jandarma ekipleri, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Jandarma ekiplerinin eğitim vermesi Elazığ'da jandarmadan öğrencilere EBA'dan trafik eğitimi

ELAZIĞ (AA - Elazığ'da jandarma ekipleri, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının resmi dijital eğitim platformu EBA üzerinden trafik eğitim programı düzenledi.

Öğrencilerle görüntülü iletişim kuran ekipler, "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" sloganı ile öğrencilere trafik kurallarını anlatıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri daha sonra evlerini ziyaret ettiği öğrencilere hikaye ve roman hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı