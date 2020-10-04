Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği
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Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

04.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:58
Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ(İHA) –Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmadı, sokağa ve doğaya yem bırakan ekipler, hayvan sahiplerini bilgilendirici broşürler dağıttı.

ELAZIĞ(İHA) –Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmadı, sokağa ve doğaya yem bırakan ekipler, hayvan sahiplerini bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çalışma yaptı. Ekipler çalışma kapsamında hayvan sahiplerine "O da canını yolda bulmadı neden yolda kaybetsin" sloganıyla hayvanlarını başı boş bırakmamaları konusunda eğitici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca sokak ve yaban hayvanları için de sokağa ve doğaya yem bıraktı.

Hayvan sahipleri ve hayvan severler yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek jandarma personeline teşekkür etti. - ELAZIĞ

Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son dakika haber... Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Öztürk

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