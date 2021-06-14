Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü
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Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ'da tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk koyma programı düzenlendi. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve jandarma personeli katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinliklerin yapılacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü
Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü
Son dakika haber! Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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