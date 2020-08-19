Son dakika haber... Elazığ'da jandarma Kovid-19 denetimi yaptı Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik denetim yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatı gereği salgınla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla kent genelinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, yol kontrol noktaları, kırsal mahalleler ve ilçe merkezlerinde yaptıkları denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtarak, dezenfektan ikram etti.

Vatandaşların toplu bulunabilecekleri kıraathane, çay ocağı, market, bakkal, düğün salonu, mesire alanı gibi mekanlar ile kırsal mahallelerdeki düğünleri de denetleyen ekipler, vatandaşları koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak maske kullanımının ve sosyal mesafenin önemini anlattı.

Kaynak: AA