Son dakika haber | Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haber | Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
19.08.2020 02:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:14

Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta bulunan evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede evin tamamını saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

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