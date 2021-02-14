Son dakika haber! Elazığ'da hafif ticari aracın çukura devrilme anı kamerada
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Son dakika haber! Elazığ'da hafif ticari aracın çukura devrilme anı kamerada

14.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:02
Son dakika haber! Elazığ'da hafif ticari aracın çukura devrilme anı kamerada

Son dakika haberi... Elazığ'da, hafif ticari aracın çukura devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da, hafif ticari aracın çukura devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Abdullahpaşa Mahallesi 302. sokakta E.T. idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bir sitenin açık otoparkından çıkmaya çalıştığı esnada duvara çarparak alandaki çukura devrildi.

Sürücünün hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazı anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücü E.T'nin aracıyla bir sitenin açık otoparkından geri geri çıkmaya çalıştığı, ardından aracını aniden ileri doğru sürmesi ile sitenin duvarına çarparak alandaki bir çukura devrildiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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