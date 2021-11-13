ELAZIĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 GÖZALTI - Haberler
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ELAZIĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Terörle Mücadele şubelerinin yaptığı ortak çalışmada; otobüs firması tarafından il merkezindeki kontrol noktalarına araçla girilmeden önce ülkeye kaçak gelen yabancı uyruklu kişilerin indirilip, uygulama noktasından geçilmesinin ardından tekrar bindirildiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen otobüs durdurulurken, personeli ile yabancı uyruklu kişilerin sevkiyatını organize ettiği saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 GÖZALTI

ELAZIĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 GÖZALTI

ELAZIĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 GÖZALTI

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