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Son dakika... Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Elazığ'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Son dakika habere göre Elazığ'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, bir otobüs firmasının Elazığ il merkezine girmeden uygulama noktasındaki kontrollere takılmamak için sahte belgeleri olan yabancı uyruklu 6 şahsı indirdiği, uygulama noktasında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra indirilen kaçak göçmenleri, Güney Çevre Yolu'nda tekrar otobüse bindirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine takibe alınan otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan işlemlerin ardından otobüs personeli ile Elazığ'a yabancı uyruklu şahısların sevkiyatını organize ettiği tespit edilen M.G. (33), N.Ş. (45), H.T. (34), E.B. (38), ve B.B. (34) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi - ELAZIĞ

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