Son dakika haber | Elazığ'da engelli kızın Mehmetçik üniforması giyme hayalini jandarma gerçekleştirdi
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Son dakika haber | Elazığ'da engelli kızın Mehmetçik üniforması giyme hayalini jandarma gerçekleştirdi

Son dakika habere göre Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yaşındaki bedensel engelli Rojda Yıldız'ın Mehmetçik üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Elazığ'da engelli kızın Mehmetçik üniforması giyme hayalini jandarma gerçekleştirdi
06.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:56

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yaşındaki bedensel engelli Rojda Yıldız'ın Mehmetçik üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Merkez Meşeli köyü feribot iskelesinde devriye gezen jandarma ekiplerini gören bedensel engelli Yıldız, ekiplerin yanına giderek asker üniforması giymek istediğini iletti.

Engelli gencin isteğini geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazırladıkları askeri üniformayla Yıldız'a sürpriz yaptı.

Askeri üniformayı giyerek hayali gerçekleşen Yıldız, teşekkür ederek, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

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