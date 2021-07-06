Son dakika haber: Elazığ'da çobanlık yapan 2 gencin baraj gölünde cesetleri bulundu

Son dakika haber... Elazığ'da çobanlık yapan 2 gencin Keban Baraj Gölü'nde cesetleri bulundu.

Elazığ'da çobanlık yapan 2 gencin Keban Baraj Gölü'nde cesetleri bulundu.

Şehsuvar köyü yakınlarında hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ile Yusuf Yücer'in (17), giysilerini baraj gölü kıyısında bulan ve gençlerden haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından bölgeye çağrılan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Keban Baraj Gölü'nde Çetinkaya ile Yücer'in cansız bedenlerini buldu.

Sudan çıkartılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk