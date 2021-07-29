Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ağın ilçesi Ballıca Mahallesinde bulunan bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahallenin altında bulunan bahçeler kısmına itfaiye araçları ile müdahale yapılamadı. Bunun üzerine ekipler, yangın söndürme tüpleri ile alev alan ağaçları söndürmeye çalıştı. Çalışmaların ardından yangın, kontrol atlına alınarak söndürüldü. İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu'da gece süren çalışmaları bire bir inceleyerek ekibinin yanında yer aldı.

Yangında, bir ev ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Diego Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:44:06. #1.14#

title