Son dakika haber: Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü
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Son dakika haber: Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

28.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:30
Son dakika haber: Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberi: Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Simserkis ve Gümüşkaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Arıcak Kaymakamlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri müdahale etti.

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangında 50 dekar meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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